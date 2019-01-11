Украинская "дочка" российского Внешэкономбанка отсудила фабрику АВК

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Проминвестбанк (принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк) отсудил у ЗАО “Кондитерская фабрика А.В.К завод в Днепре” за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 млрд грн.
Об этом сообщается в постановлении Хозсуда Донецкой области от 13 декабря.
Суд обратил взыскание на недвижимость, расположенную на ул. Журналистов в Днепре (здесь расположены производственные цеха фабрики А.В.К — Ред.), основные средства и транспорт. Указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.
По данным госреестра, конечными бенефициарами “Кондитерской фабрики АВК” являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.
В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что “кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно”. По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.
“Долг АВК перед кредиторами составляет $160 млн. Но никто не будет отдавать $160 млн долгов — бизнес разрушен”, — сказал бизнесмен.
Ранее компания АВК поднялась в рейтинге Global Top 100 Candy Companies на три позиции — до 64 места. Ей принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс. человек.
К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции, утверждает Авраменко. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.
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