Львов признали самым комфортным украинским городом

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни.
Об этом сообщает Zaxid.net
“Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом. Вслед за ним в рейтинге оказались Киев и Одесса. Рейтинг” Индекс качества жизни – 2019 “обнародовал международный исследовательский портал Numbeo”, – говорится в сообщении.
В ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни в перечне из 226 комфортных для жителей городов Львов занял 174 место, что стало лучшим результатом для Украины. Киев оказался на 192-м, и на 193 месте – Одесса. На 195-й позиции находится Харьков, на 201 позиции – Днипро.
“В целом оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношения цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу”, – добавили в сообщении.
Лучшим для жизни признали австралийский город Канберра. В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен и столица американского штата Северная Каролина Роли.
Отмечается, что украинским городам портит рейтинг состояние окружающей среды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январеВчера, 18:00 - 1909 28
Украинцев переобучают и ставят к станку - данные ГосстатаВчера, 09:00 - 2039 19
НБУ: впервые за пять лет инфляция уменьшилась до однозначного уровняВчера, 16:00 - 581 10
Украина может занять первое место по количеству заробитчанВчера, 08:00 - 1533 5
Работодатели назвали идеальный возраст кандидата на должностьВчера, 06:00 - 4623 5
НБУ: Как распознать фальшивые гривныВчера, 10:00 - 9981 1
"Укрзализныця" намерена в течение года несколько раз повысить тарифыВчера, 14:00 - 2127 3
Украинцев переобучают и ставят к станку - данные ГосстатаВчера, 09:00 - 2039 19
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январеВчера, 18:00 - 1909 28
Украина может занять первое место по количеству заробитчанВчера, 08:00 - 1533 5
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1561
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3400 2
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9334 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1909 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1441