Львов признали самым комфортным украинским городом

Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни.

Об этом сообщает Zaxid.net

“Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом. Вслед за ним в рейтинге оказались Киев и Одесса. Рейтинг” Индекс качества жизни – 2019 “обнародовал международный исследовательский портал Numbeo”, – говорится в сообщении.

В ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни в перечне из 226 комфортных для жителей городов Львов занял 174 место, что стало лучшим результатом для Украины. Киев оказался на 192-м, и на 193 месте – Одесса. На 195-й позиции находится Харьков, на 201 позиции – Днипро.

“В целом оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношения цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу”, – добавили в сообщении.

Лучшим для жизни признали австралийский город Канберра. В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен и столица американского штата Северная Каролина Роли.

Отмечается, что украинским городам портит рейтинг состояние окружающей среды.