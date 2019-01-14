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Львов признали самым комфортным украинским городом

Львов признали самым комфортным украинским городом

Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни.

Об этом сообщает Zaxid.net

“Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом. Вслед за ним в рейтинге оказались Киев и Одесса. Рейтинг” Индекс качества жизни – 2019 “обнародовал международный исследовательский портал Numbeo”, – говорится в сообщении.

В ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни в перечне из 226 комфортных для жителей городов Львов занял 174 место, что стало лучшим результатом для Украины. Киев оказался на 192-м, и на 193 месте – Одесса. На 195-й позиции находится Харьков, на 201 позиции – Днипро.

“В целом оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношения цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу”, – добавили в сообщении.

Лучшим для жизни признали австралийский город Канберра. В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен и столица американского штата Северная Каролина Роли.

Отмечается, что украинским городам портит рейтинг состояние окружающей среды.

По материалам УКРИНФОРМ
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