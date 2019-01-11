Известный инвестор ухудшил прогноз по курсу биткоина

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Курс биткоина останется в диапазоне от 3000 до 5000 долларов в течение еще двух месяцев.Такой прогноз озвучил генеральный директор платформы Civic Винни Лингем. Ранее он отмечал, что жадность инвесторов приведет к новому биткоин-пузырю, однако рассчитывал, что BTC еще сможет вырасти до отметки 6000 долларов.
В одном из своих последних интервью Лингем указал, что пара BTC/USD будет оставаться в диапазоне от 3000 до 6000 долларов. Однако на днях бизнесмен пересмотрел свой прогноз, учитывая текущую ситуацию с биткоином и криптовалютами в целом. При этом Лингем не отрицает, что биткоин может упасть ниже 3000 долларов.
“Исходя из реальности, курс биткоина будет оставаться в диапазоне 3000-5000 долларов на протяжении месяца или двух, пока не найдет силы к развороту. Однако после может быть как резкий пробой вверх, так и сильный провал к минимумам”, – считает Лингем.
Такое заключение по поводу цены BTC эксперт сделал, после того как криптовалюта не смогла отстоять важный психологический уровень 4000 долларов за токен и вернулась к снижению.
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