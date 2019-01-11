В прошлом году в бюджет поступили более 720 миллиардов платежей

В 2018 году в общий фонд Государственного бюджета поступило 729,4 млрд грн платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.

“В 2018 году в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд грн платежей! Это на 15,2%, или на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанной суммы 390,6 млрд грн составляют налоговые платежи, а 338,8 млрд грн – таможенные платежи.

Таким образом, отмечают в правительстве, государство получило важные финансовые ресурсы для реализации социальных и инфраструктурных проектов и для выполнения обязательств перед гражданами.