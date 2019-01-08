Межбанк: рынок развернулся в сторону снижения котировок

В пятницу на валютном рынке прошла масштабная коррекция, а «нестандартное» поведение курса продолжилось.

Уже в первые минуты сессии доллар с вчерашних вечерних декларативных 28,22/28,26 гривен просел до 28,19/28,24.

В 11 часов курс за счет превышения предложения над спросом провалился к уровню 28,16/28,19 гривен за доллар и продолжил это падение дальше. К 12 часам котировки упали до 28,11/28,14 гривне, а на обед участники рынка ушли при уровне 28,10/28,13 гривен за доллар.

После 14 часов предложение на единичных сделках продолжало превышать спрос и курс еще снизился — до 28,08/28,12 к 15:00 и до 28,04/28,08 гривен за доллар к формальному завершению сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,070 / 28,110

евро – 32,384 / 32,430

российский рубль – 0,4194 / 0,4202

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1475 / 1,1476

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