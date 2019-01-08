Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 140 0

Межбанк: рынок развернулся в сторону снижения котировок

Межбанк: рынок развернулся в сторону снижения котировок

В пятницу на валютном рынке прошла масштабная коррекция, а «нестандартное» поведение курса продолжилось.

Уже в первые минуты сессии доллар с вчерашних вечерних декларативных 28,22/28,26 гривен просел до 28,19/28,24.

В 11 часов курс за счет превышения предложения над спросом провалился к уровню 28,16/28,19 гривен за доллар и продолжил это падение дальше. К 12 часам котировки упали до 28,11/28,14 гривне, а на обед участники рынка ушли при уровне 28,10/28,13 гривен за доллар.

После 14 часов предложение на единичных сделках продолжало превышать спрос и курс еще снизился — до 28,08/28,12 к 15:00 и до 28,04/28,08 гривен за доллар к формальному завершению сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,070 / 28,110
евро – 32,384 / 32,430
российский рубль – 0,4194 / 0,4202

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1475 / 1,1476

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина