20 миллионов: В Кабмине сообщили о рекорде по пассажиропотоку в аэропортах

Суммарный пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году составил 20,55 млн человек, это исторический показатель.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в сравнении с 2017 годом, когда все воздушные гавани страны обслужили 16,49 миллионов человек, показатель 2018 года на 25% больше. Большой прирост продемонстрировали аэропорты Киев (52%), Черновцы (51%), Львов (48%), Борисполь, Харьков (по 19%), Запорожье (15%).

Омелян также сообщил, что отечественные авиакомпании перевезли около 12,5 млн пассажиров – на 18% больше, чем в 2017 году. Доля лоукостов в сообщении увеличилась до рекордных 30%.

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