Представили портативный монитор для смартфонов (фото)

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Стартап Lapscreen представил в Лас-Вегасе одноимённый монитор для мобильных гаджетов. Он подключается по USB Type-C и позволяет работать на большом экране в любом месте.
Главными особенностями гаджета стали компактность и мобильность:
Монитор можно использовать со смартфоном, планшетом, ноутбуком и любым другим устройством. Изображение выводится как по USB Type-C, так и через HDMI, но во втором случае всё равно нужно подключить питание по USB Type-C.
Идея Lapscreen заключается в том, чтобы всегда иметь с собой портативный монитор, который можно положить в сумку, рюкзак или даже в папку с бумагами. Подключив его к смартфону, можно играть, смотреть видео или даже работать на большом экране практически в любом месте. У дисплея нет подставки, но производитель обещает исправить это в будущих версиях.
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