ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов

ПриватБанк разослал клиентам SMS с предупреждением.

«Важно! В ночь на 13 января запланированы регламентные работы. Операции по картам временно будут недоступны. Приносим извинения за неудобства», – говорится в SMS.

В ночь на 13 января ПриватБанк запланировал технологическую паузу в работе всех систем в связи с обновлением процессинга.

«Операции по картам, а также работа банкоматов и терминалов будет приостановлена на короткое время – с 00:30 до 4:15. Советуем перенести покупки в Интернете, бронирование билетов и другие операции. Для оплаты товаров или услуг оффлайн в это время рекомендуем иметь с собой достаточное количество наличных. Приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше понимание», – заявили в банке.