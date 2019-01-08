Растаможка авто на "еврономерах" пополнила бюджет на 1,5 млрд грн, - Минфин

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года граждане Украины осуществили таможенное оформление 24,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн – пошлина, 495,5 млн грн – НДС, 738 млн грн – акцизный налог, 174,1 млн грн – средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов)”, – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

В ведомстве отмечают, что из общего количества оформленных авто – более 21 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс. грн за каждое авто.

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