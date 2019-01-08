Растаможка авто на "еврономерах" пополнила бюджет на 1,5 млрд грн, - Минфин

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года граждане Украины осуществили таможенное оформление 24,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн – пошлина, 495,5 млн грн – НДС, 738 млн грн – акцизный налог, 174,1 млн грн – средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов)”, – говорится в сообщении.
Как свидетельствуют данные таможенной статистики, в течение последних двух недель в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.
В ведомстве отмечают, что из общего количества оформленных авто – более 21 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс. грн за каждое авто.
Кстати, если вы стали владельцем авто на «еврономерах», потому что не любите переплачивать – выбирайте специальные кредитные карты для водителей прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кешбэк и дополнительные скидки на АЗС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2569 21
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 году7 ч. назад - 764 12
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический рост6 ч. назад - 885 9
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)6 ч. назад - 1628 8
За год страна произвела 5660 легковых автомобилейВчера, 20:00 - 1530 8
Стало известно, кому продадут государственные банки УкраиныВчера, 17:00 - 3090 1
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2569 21
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешений4 ч. назад - 2534
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)6 ч. назад - 1628 8
За год страна произвела 5660 легковых автомобилейВчера, 20:00 - 1530 8
Маск показал звездолет Starship4 ч. назад - 335
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6532 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1050
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 792
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 391