В Канаде признали зависимость от иммигрантов

CNN со ссылкой на ежегодный отчет по иммиграции Канады сообщает, что местный парламент намерен привлечь более одного миллиона рабочих иммигрантов в страну.

Так, в этом году прогнозируется переезд около 330 тысяч человек, а в 2020 году — 340 тысяч, в 2021 году — 350 тысяч.

«Во многом благодаря новоприбывшим иммигрантам, которых мы приняли в течение нашей истории, Канада стала сильной и динамической страной, которая всем нам нравится», — заявил министра иммиграции Ахмед Хуссен, уточнив, что приток иммигрантов призван компенсировать старение населения Канады, снижение рождаемости и увеличить количество рабочей силы.