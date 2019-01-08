Врачи смогут заключать декларации сверх рекомендуемого количества - Минздрав

С 10 января врачи смогут заключать декларации с пациентами сверх рекомендованного количества благодаря электронной системе.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

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«Для деклараций сверх оптимального объема в качестве инструмента баланса вводятся корректирующие коэффициенты. Эти изменения были внесены в электронную систему согласно постановлению КМУ от 18 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что оптимальный объем практики для терапевта составляет 2000 деклараций, для семейного врача – 1800, для педиатра – 900.

Оптимальный объем практики – количество пациентов, которое, с одной стороны, позволит пациенту получить качественные медицинские услуги, а с другой – обеспечит врачу достойную оплату его работы.