Boeing показал концепт самолета с ультратонким крылом (фото)

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Авиастроительный концерн Boeing показал очередную итерацию концептуального самолета с удлиненным сверхлегким крылом, по словам исследователей, способного летать выше и быстрее предшественников.
Размах крыла аппарата TTBW (Transonic Truss-Braced Wing) равен 52 м. Самолет построен по схеме высокоплана, но снизу крыло подпирает ферма, придавая конструкции отдаленное сходство с бипланами.
По словам Boeing, изначально предполагалось, что TTBW будет летать со скоростью 0,7-0,75 М. Однако улучшения в конструкции, включая оптимизацию крыла и фермы, позволят летать со скоростью 0,8 М.
Разработку в рамках программы Subsonic Ultra Green Aircraft Research компания Boeing ведет совместно с NASA уже почти десять лет. Целью программы является повышение энергетической эффективности самолетов и снижение создаваемой ими нагрузки на окружающую среду, включая снижение шума.
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