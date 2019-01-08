НБУ проведет аукцион по продаже неразрезанных банкнот

В связи с повышенным спросом на неразрезанные листы банкнот гривны и многочисленными заявками юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по их приобретению Национальный банк Украины проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1 и 2, 5 и 10 грн (распоряжение НБУ от 29.12.2018 № 1803-ра).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Электронный аукцион № Е-15 будет проведен 24 января 2019 г. в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”. Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.