За год цены на топливо выросли на 9,1%

В 2018 году цены на топливо выросли на 9,1%. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

“Рост цен на топливо замедлился с 20,0% в 2017 году до 9,1% в 2018 году вследствие разворота тренда мировых цен на нефть после стремительного роста в течение большей части года, в последние месяцы они резко снизились, а также за счет укрепления гривны”, – сказано в сообщении.

Ранее в НБУ заявили, что большой урожай фруктов и масличных помог сдержать инфляцию.