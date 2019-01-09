За год цены на топливо выросли на 9,1%

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В 2018 году цены на топливо выросли на 9,1%. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
“Рост цен на топливо замедлился с 20,0% в 2017 году до 9,1% в 2018 году вследствие разворота тренда мировых цен на нефть после стремительного роста в течение большей части года, в последние месяцы они резко снизились, а также за счет укрепления гривны”, – сказано в сообщении.
Ранее в НБУ заявили, что большой урожай фруктов и масличных помог сдержать инфляцию.
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