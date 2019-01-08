Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 112 0

Jaguar сокращает 4,5 тысячи сотрудников

Jaguar сокращает 4,5 тысячи сотрудников

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) решил сократить 4,5 тыс. рабочих мест — это около 11% всех рабочих мест в компании.

Об этом JLR объявил 10 января.

Читайте также: Ford уволит тысячи сотрудников в Европе

Сокращение — часть программы JLR по экономии 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), к таким мерам компании пришлось прибегнуть на фоне неопределенности, связанной с «Брекситом», падения продаж в Китае, а также снижения спроса на дизельные автомобили.

Чистый убыток JLR, принадлежащей индийскому конгломерату Tata, во втором квартале, завершившемся в сентябре, составил 354 млн фунтов стерлингов ($450 млн).

Информация о том, что компания собирается провести массовое сокращение, появилась еще в декабре. В прошлом году JLR уже сократил 1,5 тыс. сотрудников.

«Брексит» может особенно сильно ударить по JLR, так как у нее больше, чем у кого-либо из крупных или средних автопроизводителей, доля автомобилей, производимых в Великобритании.

Продажи компании в Китае во втором квартале снизились на 44%.

По материалам Коммерсантъ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина