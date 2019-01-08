Jaguar сокращает 4,5 тысячи сотрудников

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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) решил сократить 4,5 тыс. рабочих мест — это около 11% всех рабочих мест в компании.
Об этом JLR объявил 10 января.
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Сокращение — часть программы JLR по экономии 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), к таким мерам компании пришлось прибегнуть на фоне неопределенности, связанной с «Брекситом», падения продаж в Китае, а также снижения спроса на дизельные автомобили.
Чистый убыток JLR, принадлежащей индийскому конгломерату Tata, во втором квартале, завершившемся в сентябре, составил 354 млн фунтов стерлингов ($450 млн).
Информация о том, что компания собирается провести массовое сокращение, появилась еще в декабре. В прошлом году JLR уже сократил 1,5 тыс. сотрудников.
«Брексит» может особенно сильно ударить по JLR, так как у нее больше, чем у кого-либо из крупных или средних автопроизводителей, доля автомобилей, производимых в Великобритании.
Продажи компании в Китае во втором квартале снизились на 44%.
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