Xiaomi присвоила бренду Redmi независимый статус - СМИ

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Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi объявил о присвоении глобальному бренду Redmi официально независимого статуса.
Управляющим менеджером нового подразделения компании, занимающегося разработкой, производством, продвижением на рынках и продажей Redmi, стал заместитель генерального директора Xaiomi Лу Вэйбин.
“Таким образом мы обеспечим для Redmi максимально приемлемую цену, осуществим экспансию на рынках, привлечем внимание пользователей глобальной сети”, – подчеркнул он.
Первым продуктом обновленной марки стал телефон Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660 частотой 2,2 ГГц и фотоаппаратом в 48 мегапикселей.
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