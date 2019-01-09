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Xiaomi присвоила бренду Redmi независимый статус - СМИ

Xiaomi присвоила бренду Redmi независимый статус - СМИ

Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi объявил о присвоении глобальному бренду Redmi официально независимого статуса.

Управляющим менеджером нового подразделения компании, занимающегося разработкой, производством, продвижением на рынках и продажей Redmi, стал заместитель генерального директора Xaiomi Лу Вэйбин.

“Таким образом мы обеспечим для Redmi максимально приемлемую цену, осуществим экспансию на рынках, привлечем внимание пользователей глобальной сети”, – подчеркнул он.

Первым продуктом обновленной марки стал телефон Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660 частотой 2,2 ГГц и фотоаппаратом в 48 мегапикселей.

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По материалам ИТАР-ТАСС
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