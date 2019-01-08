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Еврокомиссия начала расследование против Nike

Еврокомиссия начала расследование против Nike

Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения властей Нидерландов предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным ЕК, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 год вынесли пять налоговых заключений, при этом два из них все еще остаются в силе. Отмечается, что эти постановления одобряли неконкурентный метод расчета налога на прибыль двух компаний Nike, расположенных в Нидерландах.

На данном этапе Еврокомиссия предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, искажают экономическую реальность.

По материалам Корреспондент.net
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