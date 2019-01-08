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В Европе впервые с 2004 года сменился лидер на рынке пассажирских авиаперевозок

В Европе впервые с 2004 года сменился лидер на рынке пассажирских авиаперевозок

Немецкая Deutsche Lufthansa AG обогнала Air France-KLM Group и впервые после слияния французского и голландского перевозчиков в 2004 году стала крупнейшей авиакомпанией Европы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вплотную приблизившись к сопернику в 2017 году, немецкий перевозчик окончательно получил преимущество в 2018-м после роста пассажиропотока на 9%, что почти в три раза превышает темпы роста конкурента. При этом на пятки Air France-KLM наступает IAG SA, владелец British Airways, который в 2018 году рос вдвое быстрее.

Смена лидера в иерархии европейских авиаперевозчиков знаменует собой кульминацию роста Lufthansa, вызванного покупкой меньших авиабрендов Swiss, Austrian и Brussels и расширением дочерней авиакомпании Eurowings почти на четверть. Lufthansa также заключила ключевое соглашение с пилотами в 2017 году и в прошлом году пользовалась неожиданно высоким спросом у пассажиров первого класса.

Air France-KLM, наоборот, пережила годы конфликтов, поскольку работники группы противостоят планам капитального ремонта, что привело к перестановкам в руководстве. В прошлом году на перевозчика повлияли также забастовки авиадиспетчеров и протесты “желтых жилетов” во Франции.

Lufthansa сейчас на 0,2% опережает Air France-KLM, если речь идет о показателе revenue passenger kilometres – выполненный пассажиропоток.

По материалам Економічна Правда
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