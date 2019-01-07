Межбанк: динамика торгов заставила понервничать покупателей

В четверг проблемы на валютном рынке для гривны продолжились, а «нестандартное» поведение курса лишь усилилось.

Несмотря на новое падение ликвидности в системе (коррсчета банков на утро 10 января упали еще на 4,6 млрд гривен до антирекордных 30,3 млрд) — спрос на валюту опять активно превышал предложение и доллар в течении сессии снова дорожал.

С самого утра продолжился рост котировок. Сценарий очень напоминал торги среды. Уже в первые минуты сессии доллар с вечерних декларативных 28,13/28,165 гривен взлетел сразу до 28,24/28,27 с дальнейшим настроем на рост.В 11 часов курс достиг отметки в 28,285/28,31 гривны за доллар и некоторые участники рынка снова надеялись на публичный выход Нацбанка с аукционом по продаже доллара, чтобы психологически сбить ажиотаж.

Но регулятор на рынок в публичном формате так и не вышел. Зато чуть подстраховали гривну крупные игроки межбанка. Видимо посчитав, что пик котировок достигнут – они вышли на торги с основными продажам и сбили курс до 28,26/28,29 гривен до фактического окончания активной фазы торговли валютой. НБУ зафиксировал справочный курс доллара на 12 часов на уровне 28,2752 гривен. Лишь после 14 часов предложение на единичных сделках чуть превысило спрос и курс чуть снизился – до 28,25/28,285 к 15:00 и до 28,22/28,265 гривен за доллар к формальному завершению сессии. Рынок по-прежнему остается очень нервозным и о какой-либо стабильности говорить пока не приходится.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,24 / 28,27

евро – 32,59 / 32,60

российский рубль – 0,421 / 0,422

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