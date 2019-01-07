Межбанк: динамика торгов заставила понервничать покупателей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В четверг проблемы на валютном рынке для гривны продолжились, а «нестандартное» поведение курса лишь усилилось.
Несмотря на новое падение ликвидности в системе (коррсчета банков на утро 10 января упали еще на 4,6 млрд гривен до антирекордных 30,3 млрд) — спрос на валюту опять активно превышал предложение и доллар в течении сессии снова дорожал.
С самого утра продолжился рост котировок. Сценарий очень напоминал торги среды. Уже в первые минуты сессии доллар с вечерних декларативных 28,13/28,165 гривен взлетел сразу до 28,24/28,27 с дальнейшим настроем на рост.В 11 часов курс достиг отметки в 28,285/28,31 гривны за доллар и некоторые участники рынка снова надеялись на публичный выход Нацбанка с аукционом по продаже доллара, чтобы психологически сбить ажиотаж.
Но регулятор на рынок в публичном формате так и не вышел. Зато чуть подстраховали гривну крупные игроки межбанка. Видимо посчитав, что пик котировок достигнут – они вышли на торги с основными продажам и сбили курс до 28,26/28,29 гривен до фактического окончания активной фазы торговли валютой. НБУ зафиксировал справочный курс доллара на 12 часов на уровне 28,2752 гривен. Лишь после 14 часов предложение на единичных сделках чуть превысило спрос и курс чуть снизился – до 28,25/28,285 к 15:00 и до 28,22/28,265 гривен за доллар к формальному завершению сессии. Рынок по-прежнему остается очень нервозным и о какой-либо стабильности говорить пока не приходится.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,24 / 28,27
евро – 32,59 / 32,60
российский рубль – 0,421 / 0,422
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт назвал основную причину проседания Крымского мостаВчера, 18:30 - 5749 35
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"7 ч. назад - 1703 21
Украина пообещала МВФ с мая повысить цены на газ12 ч. назад - 2584 16
В Киеве намерены потратить 3 млрд грн на освещение улицВчера, 20:20 - 956 15
В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского робота20 ч. назад - 2596 13
Растаможить авто с двигателем ниже Евро-5 стало проблемойВчера, 19:20 - 17882 1
Honda создала высокоэффективные батареи для электромобилей16 ч. назад - 9009 8
Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертовВчера, 19:00 - 4726 1
''Начало конца'': миру напророчили новый финансовый кризисВчера, 20:00 - 4030
В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского робота20 ч. назад - 2596 13
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Вчера, 12:10 - 5730 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоциклПозавчера, 15:10 - 916
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 695
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 338
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 640 2