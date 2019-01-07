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Лукашенко приказал искать нефть у прибалтов

Лукашенко приказал искать нефть у прибалтов

Правительству республики Беларусь поручили проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты, — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, то с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента, в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у РФ.

Лукашенко отметил, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

По материалам Hubs
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