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Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический рост

Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический рост

Экономический рост в этом году составит 3,4% ВВП, что станет рекордным за последние 8 лет.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

“Мы надеемся, что в этом году экономический рост будет в пределах 3,4% – и это рекордная цифра за 8 лет. И это начало результатов тех реформ, которые делаются в Украине”, – отметил глава государства.

По его словам, более 42% украинского экспорта поступает в страны ЕС, и в ближайшее время этот показатель достигнет 50%.
 
Экономический рост и реформы делают страну привлекательной для международных инвесторов, что подтверждают ее рейтинги.

По материалам УНН
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