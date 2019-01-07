Стало известно, кому продадут государственные банки Украины

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Правительство планирует продать часть капитала ‘‘Ощадбанка’ и Укргазбанка международным финансовым организациям. Это будет первым шагом в приватизации государственных банков.
Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Он заверил, что присутствие таких организаций в капитале вышеуказанных банков даст им доступ к международной экспертизе, знаниям и высокому качеству управления.
“Это даст месседж будущим инвесторам о том, что в банках все процессы отлажены. Даст им уверенность и, соответственно, увеличит стоимость этих банков”, – уточнил Пономаренко.
По его словам, приватизация необходима по той причине, что на сегодня очень большая доля рынка Украины находится в руках государственных банков. Это является следствием экономического кризиса и вынужденной национализации ПриватБанка.
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