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Стало известно, кому продадут государственные банки Украины

Стало известно, кому продадут государственные банки Украины

Правительство планирует продать часть капитала ‘‘Ощадбанка’ и Укргазбанка международным финансовым организациям. Это будет первым шагом в приватизации государственных банков.

Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Он заверил, что присутствие таких организаций в капитале вышеуказанных банков даст им доступ к международной экспертизе, знаниям и высокому качеству управления.

“Это даст месседж будущим инвесторам о том, что в банках все процессы отлажены. Даст им уверенность и, соответственно, увеличит стоимость этих банков”, – уточнил Пономаренко.

По его словам, приватизация необходима по той причине, что на сегодня очень большая доля рынка Украины находится в руках государственных банков. Это является следствием экономического кризиса и вынужденной национализации ПриватБанка.

По материалам Обозреватель
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