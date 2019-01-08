В Windows 10 можно отложить установку обновлений

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В Windows 10 апдейты ставятся по умолчанию.
В корпоративных версиях системы это можно сделать сроком до 35 дней. Теперь аналогичная возможность появилась и для обычных пользователей.
В последней инсайдерской сборке Windows 10 19H1 разработчики добавили аналогичную функциональность в Windows 10 Home.
Хотя сроки здесь поскромнее – всего 7 дней. В Редмонде полагают, что за целую неделю можно найти полчаса на обновления.
Не стоит исключать, что это просто возрождение одной из возможностей Windows 7, которая позволяла информировать пользователя, чтобы затем он был готов к перезагрузке компьютера.
Ранее появилась информация о новых проблемах, которые принесло глобальное обновление Windows 10 October 2018 Update. Последние апдейты деактивировали встроенную учётную запись администратора, если она была включена до этого. Возникли проблемы с метатегами звукового формата FLAC. Как оказалось, они сохраняются лишь частично – длинные названия попросту обрезаются.
В компании заявили, что знают о проблеме и вскоре её решат. Не исключено, что соответствующее исправление появится не раньше весны, то есть, скорее всего, оно войдёт в состав глобального весеннего апдейта.
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