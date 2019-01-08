В Украине нормировали строительство вакуумных свалок

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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сообщает, что в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы, которые позволяют и регулирующих строительство подземных систем вакуумного хранения мусора.
«Сегодня в Украине очень важно использовать более современные решения и технологии для сбора мусора в населенных пунктах. Поэтому в новых градостроительных ГСН (государственные строительные нормы) был нормирован этот вопрос и введено использование систем подземного и вакуумного сбора мусора», – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
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По его словам, такие системы действуют в Швеции, Австрии и Норвегии и теперь могут появиться в Украине.
Как это будет работать:
Такая система намного более гигиенична, так как при ее использовании мусор не будет разлетаться по прилегающей территории.
Кроме этого, правительство установило нормы относительно расстояния таких свалок от жилых зданий – не менее 20 метров.
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