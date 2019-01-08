В Украине нормировали строительство вакуумных свалок

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сообщает, что в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы, которые позволяют и регулирующих строительство подземных систем вакуумного хранения мусора.

«Сегодня в Украине очень важно использовать более современные решения и технологии для сбора мусора в населенных пунктах. Поэтому в новых градостроительных ГСН (государственные строительные нормы) был нормирован этот вопрос и введено использование систем подземного и вакуумного сбора мусора», – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Читайте также: Киевляне будут больше платить за вывоз мусора: на сколько вырос тариф

По его словам, такие системы действуют в Швеции, Австрии и Норвегии и теперь могут появиться в Украине.

Как это будет работать:

Система подземного вакуумного хранения мусора предусматривает сооружение подземных хранилищ вместо привычных контейнеров.

Мусор в них будет храниться в вакууме.

Такая система намного более гигиенична, так как при ее использовании мусор не будет разлетаться по прилегающей территории.

Кроме этого, правительство установило нормы относительно расстояния таких свалок от жилых зданий – не менее 20 метров.