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В Украине нормировали строительство вакуумных свалок

В Украине нормировали строительство вакуумных свалок

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сообщает, что в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы, которые позволяют и регулирующих строительство подземных систем вакуумного хранения мусора.

«Сегодня в Украине очень важно использовать более современные решения и технологии для сбора мусора в населенных пунктах. Поэтому в новых градостроительных ГСН (государственные строительные нормы) был нормирован этот вопрос и введено использование систем подземного и вакуумного сбора мусора», – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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По его словам, такие системы действуют в Швеции, Австрии и Норвегии и теперь могут появиться в Украине.

Как это будет работать:

  • Система подземного вакуумного хранения мусора предусматривает сооружение подземных хранилищ вместо привычных контейнеров.
  • Мусор в них будет храниться в вакууме.

Такая система намного более гигиенична, так как при ее использовании мусор не будет разлетаться по прилегающей территории.

Кроме этого, правительство установило нормы относительно расстояния таких свалок от жилых зданий – не менее 20 метров.

По материалам hromadske.tv
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