Кому и на сколько в марте подымут пенсии

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Кабмин готовится к масштабному пересчету пенсий с 1 марта 2019 года.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
“Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, украинские военные пенсионеры получат пересчет. Мы готовим до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас важная задача”, – отметил Гройсман.
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