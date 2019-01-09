Кому и на сколько в марте подымут пенсии

Кабмин готовится к масштабному пересчету пенсий с 1 марта 2019 года.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, украинские военные пенсионеры получат пересчет. Мы готовим до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас важная задача”, – отметил Гройсман.

Мои fiнансы:

1 января 2019 года стартовал процесс монетизации субсидий.

С 1 мая 2019 года монетизацию получат те, кто получает субсидию или льготы уже много лет.

Минимальная пенсия с декабря 2018 года выросла до 1497 гривен.

С 1 марта произойдет автоматический перерасчет пенсий: 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат пересчет и повышение пенсий более, чем на 700 гривень.

Максимальная пенсия в Украине также увеличится до 14 970 грн.

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