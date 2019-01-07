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Руководитель штрафплощадки присвоил Mitsubishi Lancer

Руководитель штрафплощадки присвоил Mitsubishi Lancer

В Киевской области мужчину, который в 2016 году присвоил чужой автомобиль на штрафплощадке, за которую отвечал, признали виновным.

36-летний обвиняемый прибыл на территорию спецплощадки. Взяв ключи, сел за руль автомобиля марки Mitsubishi Lancer и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“В дальнейшем злоумышленник распорядился автомобилем по своему усмотрению. Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 165 тыс. грн”, – отметили в прокуратуре.

С 2014 года обвиняемый на основании договора о сотрудничестве организовывал деятельность штрафплощадок. Мужчина отвечал за полное сохранение авто в техническом и внешнем состоянии, когда их привозила Госавтоинспекция Киевской области”, – говорится в сообщении.

Действия квалифицировали как “присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении”.

По материалам Газета по-Украински
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