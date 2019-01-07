Межбанк: доллар начал утро с роста

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Взлет котировок последних дней порядком напугал покупателей и они все более лихорадочно скупают валюту, а вот продавцы становятся все более амбициозными и “жадными” по курсу.
Экспортеры и спекулянты почувствовали возможность существенно дополнительно заработать на курсовых качелях и вовсю включились в игру “на повышение”.
Вчерашний невыход НБУ с продажей доллара во время роста котировок их еще больше раззадорил и убедил в возможности дальнейшего увеличения курса.
Союзниками гривны остаются низкая ликвидность в банковской системе (коррсчета банков упали до рекордно низкого уровня в 30,3 млрд гривен ) и возможные выходы НБУ с интервенциями по продаже доллара, если курс уж совсем неприлично пойдет вверх на фоне заявлений чиновников Нацбанка и правительства о “победах” на финансовом рынке и в экономике за 2018 год.
На 10 января мы ожидаем объем операций на торгах до 480 млн долларов при заключении до 560 сделок и новый ценовой коридор по доллару — в пределах 28,20-28,35 гривен с сохранением зависимости тренда по курсу в течении дня от действий крупнейших игроков и Нацбанка.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,13 / 28,16
евро – 32,40 / 32,44
российский рубль – 0,420 / 0,421
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