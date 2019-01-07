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В ГФС создали подразделение, которое будет бороться с выводом прибыли в офшоры

В ГФС создали подразделение, которое будет бороться с выводом прибыли в офшоры

В структуре Государственной фискальной службы Украины создали новый департамент, который должен бороться с выводом прибыли в низконалоговые страны, что происходит с помощью так называемого трансфертного ценообразования.

В частности, новый департамент объединит усилия как налоговиков, так и таможенников в борьбе с уклонением от налогообложения с помощью международных налоговых схем.

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Ранее соответствующие функции были рассеяны отдельно в таможенной и налоговой ветвях ГФС.

«Это изменение позволит достичь слаженной и эффективной работы подразделений в направлении контроля за трансфертным ценообразованием, повысит способность налоговиков своевременно и качественно реагировать на вызовы размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, что является важным для выполнения международных обязательств Украины», — сообщают в Министерстве финансов Украины.

Отмечается, что новый департамент получит полномочия проводить проверки документации, а также проводить мониторинг операций по трансфертному ценообразованию.

По материалам hromadske.tv
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