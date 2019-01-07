ЕС анонсировал переговоры о судьбе украинской ГТС

Трехсторонние переговоры по контракту о транзите газа между Россией, Украиной и ЕС состоятся 21 января в Брюсселе.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович у себя в Twitter.

“Я рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится 21 января. Встреча будет отталкиваться от прогресса, достигнутого в ходе предыдущих политических и экспертных раундов”, – написал Шефчович.

Как известно, на сегодняшний день между Украиной и российским “Газпромом” действует контракт на транзит газа до 2020 года. По его истечению российский монополист планирует максимально сократить прокачку “голубого” топлива в Европу через территорию Украины. Ожидается, что условия будущего транзита будут также обсуждаться в ходе трехсторонних переговоров.