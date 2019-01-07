Евросоюз начинает целевую программу по развитию искусственного интеллекта

Европейский Союз начинает масштабную программу по развитию искусственного интеллекта AI4EU (Искусственный интеллект для ЕС). Программа стартует с проведения встречи 79 заинтересованных партнеров и представителей частного бизнеса и крупных корпораций из 21 страны.

Сообщение об этом размещено на сайте Еврокомиссии.

«Программа AI4EU объединит 79 ведущих исследовательских институтов, малых и средних предприятий, крупных корпораций из 21 страны, с целью создать координационный центр для развития ресурсов искусственного интеллекта, включая базу данных, вычислительные мощности, средства и алгоритмы. Это позволит предложить услуги и предоставить поддержку потенциальным пользователям этой технологии, помочь им провести соответствующие испытания и интегрировать искусственный интеллект в производственные процессы, услуги и продукты», – говорится в сообщении.

Еврокомиссия отдельно отмечает, что AI4EU является платформой, открытой для сотрудничества, которая предоставляет возможности для переподготовки и повышения квалификации специалистов, привлекаемых к ее реализации.

Проект, лидером которого является французская компания Thales, получил общее финансирование в объеме 20 миллионов евро на следующие три года. Соответствующую стратегию развития искусственного интеллекта Еврокомиссия представила в апреле 2018 года. Согласно этой стратегии, Еврокомиссия намерена привлечь инвестиции в развитие и исследование искусственного интеллекта на сумму не менее 1,5 миллиарда евро на период 2018-2020 годов.

Общая сумма общественных и частных инвестиций в эту сферу в целом по ЕС может достичь 20 миллиарда евро до конца 2020 года.

В программу развития искусственного интеллекта вовлечены все страны-члены ЕС, а также Норвегия и Швейцария.