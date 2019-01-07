Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 55 0

Евросоюз начинает целевую программу по развитию искусственного интеллекта

Евросоюз начинает целевую программу по развитию искусственного интеллекта

Европейский Союз начинает масштабную программу по развитию искусственного интеллекта AI4EU (Искусственный интеллект для ЕС). Программа стартует с проведения встречи 79 заинтересованных партнеров и представителей частного бизнеса и крупных корпораций из 21 страны.

Сообщение об этом размещено на сайте Еврокомиссии.

«Программа AI4EU объединит 79 ведущих исследовательских институтов, малых и средних предприятий, крупных корпораций из 21 страны, с целью создать координационный центр для развития ресурсов искусственного интеллекта, включая базу данных, вычислительные мощности, средства и алгоритмы. Это позволит предложить услуги и предоставить поддержку потенциальным пользователям этой технологии, помочь им провести соответствующие испытания и интегрировать искусственный интеллект в производственные процессы, услуги и продукты», – говорится в сообщении.

Еврокомиссия отдельно отмечает, что AI4EU является платформой, открытой для сотрудничества, которая предоставляет возможности для переподготовки и повышения квалификации специалистов, привлекаемых к ее реализации.

Проект, лидером которого является французская компания Thales, получил общее финансирование в объеме 20 миллионов евро на следующие три года. Соответствующую стратегию развития искусственного интеллекта Еврокомиссия представила в апреле 2018 года. Согласно этой стратегии, Еврокомиссия намерена привлечь инвестиции в развитие и исследование искусственного интеллекта на сумму не менее 1,5 миллиарда евро на период 2018-2020 годов.

Общая сумма общественных и частных инвестиций в эту сферу в целом по ЕС может достичь 20 миллиарда евро до конца 2020 года.

В программу развития искусственного интеллекта вовлечены все страны-члены ЕС, а также Норвегия и Швейцария.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина