Межбанк: рост котировок продолжился

Среда продолжает удивлять участников рынка своим “нестандартным” поведением курса. При падении коррсчетов банков на утро 9 января еще на 3,87 млрд гривен уже до критической отметки в 34,9 млрд и фактически прогнозируемом увеличении обязательных продаж (50% от валютной выручки за 7 и 8 января) – спрос на валюту активно превышал предложение и доллар опять пошел вверх.

С самого утра продолжился рост котировок. Уже в 10:05 с вечерних декларативных 28,02/28,05 гривен за доллар курс вырос до 28,06/28,09 с дальнейшим настроем на подорожание валюты. До 11 часов на рынок вышло достаточно много продавцов и это как-то сбило накал страстей. Некоторые участники рынка уже надеялись на разворот рынка в сторону хоть небольшого укрепления позиций гривны, но предложение быстро выдохлось и курс опять пошел вверх.

В 11:00 котировки достигли отметки 28,07/28,11 гривен за доллар, к полудню выросли до 28,08/28,12 гривен, а на обед участники торгов ушли к курсом 28,09/28,13. В этих пределах прошла основная часть операций, о чем косвенно свидетельствует и справочный курс НБУ на 12 часов в 28,11 гривны за доллар.

После обеда активность на рынке начала спадать, но недостаток предложения продолжал доминировать на межбанке. Это отражалось на котировках. В 14:00 курс был зафиксирован на отметке 28,10/28,14 гривен за доллар, в 15 часов валюта подорожала до 28,12/28,15 гривен, а завершилась сессия уровнем 28,13/28,16.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,130 / 28,165

евро – 32,211 / 32,248

российский рубль – 0,4188 / 0,4198

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1518 / 1,1519

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