В прошлом году бензин в Украине подорожал на 20%

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Несмотря на снижение цен в конце года, по результатам 2018 года стоимость бензина в среднем выросла почти на 20%.
Об этом сообщает «Нефтерынок», ссылаясь на данные консалтинговой компании UPECO.
«Цены на бензин и ДТ в Украине превысили 1 доллар/л впервые с 2014 года. Главной причиной подорожания топлива является рост нефти на мировых рынках в 71,33 доллара/баррель (+31,8%) в 2018 году, а также инфляция, которая в январе-ноябре составила 8,9%», – пояснили специалисты.
Так, по данным аналитиков, в 2018 году литр А-95 на АЗС в среднем продавали по 30,04 грн/л, то есть по 1,10 доллара/л по курсу Нацбанка. По сравнению с 2017 годом стоимость этого вида бензина в гривне выросла на 19,1%, в долларах – на 16,4%.
Дизельное топливо на украинских заправках в среднем продавали по 28,26 грн/л, или 1,04 доллара/л. По сравнению с 2017 годом цены на дизтопливо в гривне выросли на 24%, в долларах – на 21,2%.
Таким образом, цены на топливо выросли до максимума с 2014 года.
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