Honda создала высокоэффективные батареи для электромобилей

Компания Honda при помощи нескольких сторонних подрядчиков создала высокоэффективные фторид-ионные батареи нового типа для электромобилей. Об этом сообщает журнал Science.

До сих пор фторид-ионные батареи могли работать только при очень высоких температурах (примерно 150 градусов по Цельсию и выше). Это мешало их использованию.

Фторид-ионные батареи нового типа работают даже при комнатной температуре. В них вместо лития используется стабильный жидкий фторидный электролит. Он сохраняет больше энергии.

В новой батареи плотность энергии в 10 раз превышает показатели литий-ионных аккумуляторов. То есть речь идет про очень эффективные батареи. При этом они полностью безопасны и наносят меньший вред окружающей среде при их создании или утилизации.