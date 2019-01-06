''Начало конца'': миру напророчили новый финансовый кризис

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Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявил, что рост американского фондового рынка, который был самым продолжительным с 1960-х годов, подошел к концу.
Экс-руководитель ФРС призвал инвесторов по всему миру готовиться к худшему, и назвал возможный отскок акций последней возможностью спастись бегством.
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Гринспен также обратил внимание на то, что Центральный банк США решил поднять учетную ставку на 0,25%. Это делает доллар более дорогим и привлекательным с точки зрения инвестора, однако многие эксперты называют это началом конца и предвестником кризиса.
“Действия ФРС ясно дают понять, что они не остановятся до тех пор, пока экономика США не войдет в рецессию. А это плохая новость для акций. Ведь перед рецессией традиционно сначала снижаются котировки акций – инвесторы продают их в ожидании экономических проблем”, – заявил финансовый аналитик Эрик Найман.
По его словам, вероятность того, что глобальный экономический кризис наступит в ближайшие 3-6 месяцев, приблизилась к 99%.
“На рынках сейчас наблюдается негатив от опасений замедления мировой экономики. Признаком этого можно считать обвал на американском фондовом рынке, который с конца октября этого года уже привел к тому, что основные фондовые индексы растеряли весь рост 2018 года и находятся на годовых минимумах… Надвигающаяся рецессия заставляет инвесторов выходить из высокорисковых активов и переводить средства в классические активы-убежища”, – прокомментировал ситуацию финансовый консультант Богдан Писаренко.
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