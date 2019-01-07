В 2018 году возобновляемые источники в Германии произвели больше электроэнергии, чем угольные ТЭС

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За прошлый год доля «зеленой» электроэнергии в общей электрогенерации Германии выросла на 4,3% по сравнению с 2017 годом и составила 40%. При этом, доля тепловых электростанций, работающих на угле, сократилась до 38%.
Германия, как крупнейшая экономика Европы, отказывается от угольных и атомных электростанций, пытаясь сократить выбросы углерода в течение следующих десятилетий.
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В следующем году страна сократит выбросы парниковых газов на 40%, а в 2050 году – на 95% по сравнению с уровнем 1990 года. Германия доказывает, что мощности возобновляемой электроэнергетики могут конкурировать с теплоэлектростанциями на угле.
Всего за год из возобновляемых источников энергии произведено 219 ТВт*ч электроэнергии. Основная доля «зеленой» электроэнергии приходилась на ветровые (20,4% от общего объема) и солнечные электростанции (8,4%). Специалисты прогнозируют, что доля чистой энергии в энергетическом балансе Германии, вероятно, будет выше 40% в 2019 году.
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