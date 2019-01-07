Украинский экспорт в Канаду вырос почти на 50% - посол

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За первые три квартала прошлого года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%.
Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
“Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной уже оправдало надежды, которые на него возлагались, и продолжает их оправдывать. Иллюстрацией этого является хотя бы то, что за первые 9 месяцев прошлого года экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 48,5%”, – сказал Шевченко.
По его словам, рост показали и некоторые весьма неожиданные сферы. “Особенно приятно, что зоны роста появляются в тех сферах, где мы особенно и не могли их спрогнозировать. Скажем, в прошлом году Украина стала одним из ключевых продавцов яблочного сока Канаде. Это – интересный рынок с высокой конкуренцией, на котором украинцы нашли для себя нишу”, – отметил посол.
Он призвал украинских предпринимателей продолжать искать способы выхода на канадский рынок. “Я сознательно привожу этот пример, чтобы поощрить украинцев искать такие новые зоны роста, потому что Соглашение о свободной торговле убрало абсолютное большинство административных барьеров и сняло тарифы, существенно упростив процесс торговли между государствами”, – подытожил дипломат.
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