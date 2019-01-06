Украина перешла на новые национальные стандарты качества древесины

С января 2019 года лесная промышленность Украины перешла на европейские стандарты классификации и измерения лесо- и пилопродукции.

Об этом передает пресс-служба Гослесагентства.

“С января 2019 года лесная промышленность Украины перешла на европейские стандарты классификации и измерения лесо- и пилопродукции”, – говорится в сообщении.

В них существенно изменены подходы к определению размерно-качественных характеристик лесо- и пиломатериалов. Если раньше деловая древесина (лесоматериалы круглые) в Украине распределялась на три сорта (I, II, III) и имела ряд сортиментов по их назначению, то с 2019 года – распределяется на четыре класса качества (A, B, C, D), как и в европейских странах, с отсутствующим определением их направления использования.

Новые национальные стандарты, гармонизированные с европейскими, разрабатывались Техническим комитетом Украины по стандартизации лесных ресурсов ТК 18 “Лесные ресурсы” и утверждались ГП “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества”.