Китай станет первой экономикой мира - Bloomberg

К 2030 году Китай по росту номинального ВВП обгонит США и Индию, став первой экономикой мира.

В десятку самых сильных экономик мира войдут Индонезия, Турция, Бразилия, Египет, Россия, Япония и Германия, пишет Bloomberg, ссылаясь на новые прогнозы Standard Chartered Plc.

Это удастся Китаю из-за того, что население страны продолжает богатеть, соответственно его покупательная способность увеличивается.

По данным аналитиков, к 2030 году Индия ускорит свой рост на 7,8%, но на ее рост стоит все-таки смотреть в контексте всей азиатской экономики. Если население Китая на 2019 год составляет 1,386 млрд, то Индии – 1,340 млрд. Доля Азии в мировом ВВП, которая выросла до 28% в 2018-м по сравнению с 20% в 2010 году, вероятно, достигнет к 2030 году 35%.

Экономисты из Standard Chartered учитывают и то, что снижение темпов реформ на развивающихся рынках к 2030 году скажется и на росте их производительности.

Таким образом, Германия среди десяти сильнейших экономик мира займет последнее место, уступив позиции Японии и России.