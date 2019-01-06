Что искали украинцы на OLX в 2018 году (статистика)

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Аналитики OLX составили рейтинг самых желанных товаров среди пользователей. Список самых популярных товаров возглавляют велосипеды и диваны. Но рейтинги таких товаров для пользователей iOS и Android заметно различаются. Топ сформирован на основе запросов – за год их количество достигло почти 600 млн.
Общий рейтинг уже несколько лет, с 2014 года, возглавляют велосипеды. На втором месте – диваны, при этом популярность такого товара измеряется в 700 000 запросов, т.е. в среднем диван на OLX искали около 2 000 раз в день.
Полностью рейтинг самых популярных на площадке товаров выглядит так:
1. Велосипед
2. Диван
3. Квартира
4. Платье
5. Куртка
6. iPhone 7
7. Ноутбук
8. Кроссовки
9. Дом
10. Холодильник
Рейтинги для пользователей iOS и Android сильно различаются, а объединяет их интерес к диванам:
Топ-10 запросов с Android:
1. Диван
2. Велосипед
3. Квартира
4. Платье
5. Куртка
6. Дом
7. Рюкзак
8. Кроссовки
9. Работа
10. Ноутбук
Топ-10 запросов с iOS:
1. iPhone 7
2. iPhone X
3. iPhone 6
4. Nike
5. iPhone 8
6. Zara
7. Adidas
8. iPhone
9. iPhone 6s
10. Диван
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