Что искали украинцы на OLX в 2018 году (статистика)

Аналитики OLX составили рейтинг самых желанных товаров среди пользователей. Список самых популярных товаров возглавляют велосипеды и диваны. Но рейтинги таких товаров для пользователей iOS и Android заметно различаются. Топ сформирован на основе запросов – за год их количество достигло почти 600 млн.

Общий рейтинг уже несколько лет, с 2014 года, возглавляют велосипеды. На втором месте – диваны, при этом популярность такого товара измеряется в 700 000 запросов, т.е. в среднем диван на OLX искали около 2 000 раз в день.

Полностью рейтинг самых популярных на площадке товаров выглядит так:

1. Велосипед

2. Диван

3. Квартира

4. Платье

5. Куртка

6. iPhone 7

7. Ноутбук

8. Кроссовки

9. Дом

10. Холодильник

Рейтинги для пользователей iOS и Android сильно различаются, а объединяет их интерес к диванам:

Топ-10 запросов с Android:

1. Диван

2. Велосипед

3. Квартира

4. Платье

5. Куртка

6. Дом

7. Рюкзак

8. Кроссовки

9. Работа

10. Ноутбук

Топ-10 запросов с iOS:

1. iPhone 7

2. iPhone X

3. iPhone 6

4. Nike

5. iPhone 8

6. Zara

7. Adidas

8. iPhone

9. iPhone 6s

10. Диван