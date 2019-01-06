Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк неожиданно резко ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. Прогноз по росту мировой экономики при этом был незначительно снижен с 3 до 2,9%.
По сравнению с прогнозом, выпущенным в июне, темпы роста мирового ВВП пересмотрены в сторону снижения с 3 до 2,9% в 2019 году, а в следующие два года рост снизится до 2,8% в год.
“В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать еще более сложной”, — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
По ее мнению, по мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом.
В июне Всемирный банк спрогнозировал, что в 2019 году экономика России вырастет на 1,8%. В январе прогнозируемый рост снижен на 0,3 п.п., до 1,5%, при этом в 2020 и 2021 году российская экономика, считают эксперты ВБ, покажет годовой рост в 1,8%.
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