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Комитет рекомендует Раде штрафовать за препятствование созданию ОСМД

Комитет рекомендует Раде штрафовать за препятствование созданию ОСМД

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №5499 об установлении ответственности за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Так, документом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 1492, которой предусмотреть ответственность за нарушение срока передачи технической и иной, предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом, в котором создано ОСМД.

Таким образом, нарушение должностными лицами субъекта хозяйствования, который осуществлял содержание многоквартирного дома и придомовой территории как исполнитель соответствующих услуг или управления многоквартирным домом, и/или балансодержание до создания ОСМД, сроков передачи технической и иной предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Отметим, что один такой минимум составляет 17 гривен.

Кроме того, проектом закона предлагается возложить на районные, районные в городе, городские или районные суды (судей) обязанность по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренные настоящей статьей, а на должностных лиц, уполномоченных на то областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями – право составлять протоколы об админправонарушениях, предусмотренных предлагаемой нормой.

“Принятие законопроекта станет превентивным механизмом относительно нарушения сроков передачи технической документации на дом заказчиками строительства или предыдущими владельцами домов с целью препятствования создания объединения совладельцев многоквартирного дома”, – считают в комитете.

По материалам РБК-Украина
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