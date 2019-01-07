Парковки Одессы ждут перемены

Одесские чиновники решили взяться за решение проблемы бесконтрольных парковок. В мэрии презентовали новую концепцию развития парковочного пространства города, которая должна увеличить количество паркомест и при этом упорядочить систему работы уже существующих.

Директор гордепартамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько отмечает, что этот проект — логическое продолжение ремонта дорог и тротуаров, а также обновления городского транспорта и остановок.

“Концепция — это следующий этап, который очерчивает имеющиеся проблемы дорожно-транспортной инфраструктуры Одессы, предполагаемые пути их решения и механизмы контроля”, — пояснил чиновник. По его словам, при составлении концепции учитывали опыт других городов и стран.

В частности, в рамках новой концепции специалисты предлагают пересчитать все существующие парковки, разработать единые требования к их оснащению и проверить, насколько нынешнее оборудование соответствует стандартам.

Концепция предполагает также оборудование новых паркомест и гибкую тарифную политику, учитывающую локацию и спрос. А за услуги можно будет расплатиться посредством мобильного приложения, паркомата или интернет-банкинга.

Из новшеств — строительство подземных и наземных паркингов в центре города и перехватывающих парковок на основных магистралях и внешних границах города, которые разгрузят дороги и увеличат пассажирооборот городского транспорта.

Кроме того, чиновники обещают внедрить автоматизированную систему управления парковочными пространствами, с помощью которой будут контролировать соблюдение правил остановки, стоянки, учитывать оплату и сообщать о наличии парковочных мест.