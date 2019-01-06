Межбанк: котировки сохранили восходящий тренд

Восходящий тренд по доллару последних дней и взлет котировок во вторник выше психологического уровня в 28 гривен даже на фоне позитивного расклада для гривны (низкие коррсчета банков и только вхождение клиентов в рабочий ритм после новогодних праздников) – плохой звоночек.

И хотя торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже к 10.25 котировки доллара выросли к уровню 28,08/28,11 UAH/USD, в уже через пять минут котировки вновь изменились до уровней 28,10/28,13 UAH/USD.

Но на этом рост курса не закончился, и сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 28,12/28,14 UAH/USD.

На этих показателях они и оставались до 11.20.

На 9 января мы ожидаем рост статистики торгов в пределах объемов до 480 млн долларов при заключении до 560 сделок и достаточно широкий коридор по доллару в течении дня – в пределах 27,80-28,15 гривен с сохранением зависимости тренда по курсу в течении дня от действий крупнейших игроков.

При ситуативном превышении котировок в 28,15 гривен за доллар мы не исключаем очередного выхода НБУ с продажей валюты, чтобы сбить ажиотаж.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,025 / 28,055

евро – 32,052 / 32,083

российский рубль – 0,4187 / 0,4196

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1465 / 1,1467

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