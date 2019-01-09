"За" и "против" Brexit: эксперт назвал экономические выгоды для Британии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Выход Великобритании из Европейского Союза очень неоднозначный и пока находится под большим вопросом. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, пишет Сегодня.
С одной стороны, в случае Brexit пострадает британский бизнес, отмечает эксперт. Однако с другой – такое решение в будущем может уберечь страну от последствий возможного глобального экономического кризиса.
“Brexit ограничивает торговый оборот и создает проблемы для бизнеса. Часть финансового капитала пошла уже из Британии. С этой точки зрения Brexit для Британии является отрицательным”, – говорит Кушнирук.
“Но очевидно, что мы вступаем в зону глубокой турбулентности мировой экономики и мироустройства, которое было сформировано после Второй мировой войны. После этого произойдет смена экономик и изменение центров политической игры. И европейцы, и американцы не знают, как реагировать на эти вызовы. В первую очередь, это касается вопросов мигрантов. В таких условиях турбулентности попытка для Великобритании спрятаться на острове имеет определенную логику. Таким образом они будут пытаться защититься от волн дестабилизации, которые возможны в мире”, – продолжает эксперт.
И хотя пока Brexit находится под вопросом, скорее всего, Великобритания будет готова пойти на временные трудности ради безопасности и защищенности, считает эксперт.“Однозначного ответа, как будут развиваться события, пока нет. Но сегодня для консервативной старой Англии сохранение защищенности на острове может иметь большее значение, чем те трудности, с которыми они могут столкнуться из-за выхода из ЕС”, – суммирует экономист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства18 ч. назад - 7892 8
Омелян: через несколько лет скорость пассажирских поездов должна быть 200-250 км/чВчера, 18:00 - 1076 8
Кому и на сколько в марте подымут пенсии2 ч. назад - 1212 5
Возврат лекарств в аптеки: как это работаетВчера, 14:00 - 3958 5
Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабженияПозавчера, 15:15 - 875 5
Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства18 ч. назад - 7892 8
В Нафтогазе заявили, что модель монетизации субсидий не соответствует законуВчера, 19:00 - 4599
Экономисты Эстонии и Израиля назвали биткоин "спекулятивным пузырем"10 ч. назад - 2734 1
Названы автомобили, на перепродаже которых можно хорошо заработать5 ч. назад - 2296
Представили портативный монитор для смартфонов (фото)Вчера, 20:00 - 1599
Маск показал звездолет StarshipПозавчера, 12:10 - 1290 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 7287 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1226 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 921
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 460