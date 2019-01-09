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"За" и "против" Brexit: эксперт назвал экономические выгоды для Британии

"За" и "против" Brexit: эксперт назвал экономические выгоды для Британии

Выход Великобритании из Европейского Союза очень неоднозначный и пока находится под большим вопросом. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, пишет Сегодня.

С одной стороны, в случае Brexit пострадает британский бизнес, отмечает эксперт. Однако с другой – такое решение в будущем может уберечь страну от последствий возможного глобального экономического кризиса.

“Brexit ограничивает торговый оборот и создает проблемы для бизнеса. Часть финансового капитала пошла уже из Британии. С этой точки зрения Brexit для Британии является отрицательным”, – говорит Кушнирук.

“Но очевидно, что мы вступаем в зону глубокой турбулентности мировой экономики и мироустройства, которое было сформировано после Второй мировой войны. После этого произойдет смена экономик и изменение центров политической игры. И европейцы, и американцы не знают, как реагировать на эти вызовы. В первую очередь, это касается вопросов мигрантов. В таких условиях турбулентности попытка для Великобритании спрятаться на острове имеет определенную логику. Таким образом они будут пытаться защититься от волн дестабилизации, которые возможны в мире”, – продолжает эксперт.

И хотя пока Brexit находится под вопросом, скорее всего, Великобритания будет готова пойти на временные трудности ради безопасности и защищенности, считает эксперт.

“Однозначного ответа, как будут развиваться события, пока нет. Но сегодня для консервативной старой Англии сохранение защищенности на острове может иметь большее значение, чем те трудности, с которыми они могут столкнуться из-за выхода из ЕС”, – суммирует экономист.
По материалам Сегодня
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