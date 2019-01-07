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Названа пятерка портов-лидеров по грузообороту в 2018 году

Названа пятерка портов-лидеров по грузообороту в 2018 году

Украинские порты подсчитали объемы грузооборота за 2018 год. По оперативным данным стивидорных компаний, на которые ссылается сайт «Порты Украины», пятерка лидеров по объемам грузооборота в 2018 году среди портовых операторов выглядит таким образом:

1. Порт ТИС (г. Южный, Одесская область) – 25,7 млн тонн;

2. Николаевский морской торговый порт (без МСП «Ника-Тера») – 23,8 млн тонн;

3. Одесский морской торговый порт – 22 млн тонн;

4. Морской торговый порт «Черноморск» (с учетом грузооборота Черноморского рыбного порта) – 21,5 млн тонн;

5. Морской торговый порт «Южный» (без ТИС) – 17 млн тонн.

Сайт «Порты Украины» выделил портовых операторов, переваливших больше 5 млн тонн, как отдельных участников рейтинга. В этой связи издание отметило показатели МСП «Ника-Тера», который находится в акватории Николаевского порта – 5,1 млн тонн.

По материалам lb.ua
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