Международные резервы выросли до рекордных 20,8 млрд долларов

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В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6% и достигнув на 1 января, по предварительным данным, 20,8 млрд долл. в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным”, – сообщили в Нацбанке.
Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Нацбанка – 19,2 млрд долл. США в эквиваленте, – но и достиг пятилетнего максимума – последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года, добавили в НБУ.
Как отмечается, увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком избытка валюты на межбанковском рынке.
“Национальный банк получил возможность осуществить чистую покупку валюты на сумму 1,4 млрд долл. США без влияния на направление движения курса гривны”, – добавили в НБУ.
Указано, что поступления от МВФ, ЕС и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ в Украине составляли 2,4 млрд долл. США. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долл. США.
“Вместе с тем в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и НБУ по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. Их общая сумма составила 8,1 млрд долл. США”, – добавили в регуляторе.
На прирост резервов, как сообщается, повлияло также увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на 230 млн долл. США.
“В частности, в течение декабря международные резервы выросли на 3 млрд 108 млн долл. США или 17,5% до 20 млрд 820,4 млн долл. США”, – отметили в НБУ.
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