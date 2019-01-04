Межбанк: не самый удачный день для гривны

Вторник был явно не самым удачным днем для гривны на валютном рынке. Рынок с самого утра продолжил тренд прошлой недели на рост котировок. Уже в 10:05 с вечерних декларативных котировок конца прошлой недели 27,78/27,85 грн доллар за счет увеличения спроса вырос сразу до 27,85/27,90 грн с дальнейшим настроем на рост.

НБУ молча наблюдал за происходящим и к 11 часам курс подскочил до 28,01/28,04 грн и опять, не встречая особого сопротивления, пошел еще выше. На 12:00 котировки достигли уровня 28,02/28,05 грн за доллар и ненадолго замерли на этой отметке за счет роста продаж собственной валюты как банками с валютной позиции, так и крупными экспортерами. Видимо, они решили, что это пик курса на вторник.

НБУ зафиксировал справочный курс на 12:00 на уровне 28,02 грн за доллар, а на обед банки и клиенты ушли с уровнем котировок 28,04/28,07. Это уровень продержался фактически до конца активной части сессии.

Лишь ближе к 15 часам курс чуть снизился на единичных сделках до 28,01/28,04 грн, после чего к 16:00 опять вырос до 28,02/28,05 грн.

Завершилась сессия формальными 28,02/28,05 грн без четкой тенденции по соотношению спроса и предложения.

Как и в прошлую пятницу, это говорит о высокой спекулятивной составляющей конечного курса по дню и достаточно разнонаправленных настроениях рынка перед завтрашним периодом “распродаж” обязательных 50% выручки за 7 и 8 января.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,015 / 28,040

евро – 32,068 / 32,091

российский рубль – 0,4172 / 0,4178

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1432 / 1,1434

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