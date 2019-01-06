Fоrd отзывает почти миллион автомобилей нескольких моделей

Американский автомобильный концерн Ford Motor отзывает 953 тысячи автомобилей по всему миру. Автомобили, которые попадают в программу отзыва, оборудованы дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

В распространенном заявлении автопроизводителя сообщается, что из-за этого оборудования погибли уже более 20 человек.

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Отзыву подлежат, в частности, кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.

Более 780 тысяч из отзываемых авто были реализованы на территории США.