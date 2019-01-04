Зампредправления МХП Виктория Капелюшная — в ТОП-20 самых успешных бизнес-леди Украины

Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор агроиндустриального холдинга МХП, вошла в двадцатку самых успешных бизнес-леди Украины. В перечень одного из наиболее авторитетных общественно-политических изданий «Деловая столица» вошли основательницы, владелицы и руководительницы украинских компаний, сумевших добиться выдающихся результатов в своем деле.

«При отборе кандидаток главными критериями были именно результаты (в особенности за последний год), достигнутые компаниями под их руководством, включая организационные решения, технологические инновации, инвестиционные достижения и финансовые успехи», — рассказали авторы перечня двадцати самых успешных женщин в украинском бизнесе.

Виктория Капелюшная, наиболее известна успешными привлечениями финансирования на мировом финансовом рынке, работает в МХП со дня основания компании в 1998 году, а уже в 2006-м она избрана в совет директоров МХП.

С ее именем связаны новаторские для украинского агробизнеса подходы в привлечении внешнего финансирования. Ведь именно МХП стал первопроходцем среди компаний, представляющих украинский агробизнес, когда разместил акции во время первого аграрного IPO на Лондонской фондовой бирже в 2008 году. Перед этим — в 2006 году под руководством Капелюшной холдинг МХП первым из украинских агрокомпаний разместил евробонды, а в 2018 году повторил этот успех, когда привлек во время выпуска новых евробондов свыше полумиллиарда долларов, что свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов к МХП.

«Использование всевозможных инновационных инструментов — это залог финансовой успешности, — поделилась Виктория Капелюшная. — Для меня стимул движения вперед — это рабочий драйв и желание быть первыми. И это соответствует лозунгу компании: не стоять на месте, а бежать вперед! И когда вся команда двигается в едином ритме, внедряет инновации в производстве и в финансовой системе, тогда можно достичь высоких результатов».

Финансовый директор МХП с 2003 года первой из украинских агрокомпаний наладила стратегическое сотрудничество с крупнейшими международными кредиторами — Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, а также Европейским инвестиционным банком (EIB).

«Это свидетельствует как о высоком доверии к холдингу, так и о высокой деловой репутации Виктории Капелюшной, — отмечают авторы перечня двадцати наиболее успешных руководительниц украинского бизнеса. — В частности, в критическом для Украины 2014 году, когда украинским компаниям было очень сложно привлечь заемное финансирование, МХП смог подписать кредитные соглашения сначала с IFC, а затем и с EIB, что позволило агрохолдингу воплотить свои планы модернизации и расширения производства».