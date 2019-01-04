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Глобус Банк изменил ставки по депозитам

Глобус Банк изменил ставки по депозитам

Глобус Банк изменил ставки по депозитам “Классический” и “Накопительный”.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

  • 6 мес. – 9 мес. – 17,00%;
  • 10 мес. – 12 мес. – до 17,25%;
  • от 12 мес. – до 18,00%.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес. – 30 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.
  • В акции принимают участие депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в национальной валюте.
  • Максимальная сумма вклада не ограничена.
  • Без возможности досрочного расторжения.

Кроме этого, вы можете получить дополнительный бонус к депозитам у нас на портале.

По материалам Finance.UA
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