Глобус Банк изменил ставки по депозитам “Классический” и “Накопительный”.

Теперь процент к вкладам выглядит следующим образом:

6 мес. – 9 мес. – 17,00%;

10 мес. – 12 мес. – до 17,25%;

от 12 мес. – до 18,00%.

Условия банка:

Срок вклада: 6 мес. – 30 мес.

Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.

В акции принимают участие депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» в национальной валюте.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Без возможности досрочного расторжения.

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